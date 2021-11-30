Сеул, 30 ноября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Представители МИД Южной Кореи, США, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Индии и Вьетнама провели телефонную конференцию, в ходе которой обсудили меры реагирования на новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В рамках диалога второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Мун рассказал о введении ограничений на въезд и мерах поощрения граждан в рамках ревакцинации против коронавирусной инфекции.

Представители МИД семи стран также обсудили вопросы, касающиеся борьбы с изменением климата и глобальных цепочек поставок.

Отметим, что это двадцать первая телефонная конференция представителей семи стран. Первая состоялась 20 марта 2020 года.