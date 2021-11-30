Воронеж, , 14:27 — REGNUM Депутаты Воронежской области поддержали проект федерального закона об использовании QR-кодов в общественных местах. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Воронежской облдумы.

Проверка QR-кодов Дарья Драй © ИА REGNUM

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Законопроект обсуждался на заседании региональной думы 30 ноября.

«Положительный отзыв получил законопроект, который внесен правительством РФ в Государственную Думу и касается использования QR-кодов в общественных местах. Отзывы на данный законопроект в нижнюю палату парламента также направили губернатор Воронежской области и Общественная палата региона», — уточнили в пресс-службе облдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об изменениях в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который предусматривает обязательное использование QR-кодов о вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании в общественных местах, был внесён правительство РФ в Госдуму. В настоящее время законопроект обсуждается в регионах РФ.