Бишкек, 30 ноября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал распоряжение об освобождении Нурлана Кирешеева от должности первого заместителя министра обороны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 30 ноября.

President.kg Киргизские военные

Причины увольнения в президентской администрации озвучивать не стали.

Отметим, что Кирешеев занимал пост заместителя главы минобороны с 29 марта 2021 года. Ранее командовал сухопутными войсками и был первым заместителем начальника генерального штаба вооружённых сил республики.

Вместо него на должность первого заместителя министра обороны Киргизии назначен Талайбек Усубалиев.