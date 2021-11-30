Тюмень, , 14:26 — REGNUM В Тюмени проводится проверка по факту падения трёхлетнего мальчика в одном из торговых центров города Об этом сообщает пресс-служба СУ сКР по Тюменской области.

Эскалаторы. Торговый центр

Травмирования малолетнего ребёнка произошло нём 27 ноября 2021 года. По словам очевидцев, мальчик упал с эскалатора, с высоты второго этажа на плитку.

Следствием выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Вологде перед судом предстанет 30-летняя женщина, которая оставила своего четырёхмесячного ребенка на диване без присмотра. Младенец упал и получил тяжёлую травму.

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