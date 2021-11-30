Москва, 30 ноября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, в РФ исключают ремесленную обувь и одежду. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе Минпромторга РФ. «Уже исключена из постановления по маркировке ремесленная обувь, будет исключена и ремесленная одежда», — уточнили в ведомстве.

Марина Захарова ИА REGNUM Валяние валенок в домашних условиях

«Мы уже подготовили соответствующий проект постановления», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что правительство Вологодской области убедившись, что в документах Минпромторга маркировка распространяется на валенки, обратилось в правительство РФ с ходатайством об исключении валяной обуви из перечня товаров подлежащих маркировке. Такое решение было принято. Требования по маркировке изделий народных промыслов привели бы к их уничтожению.