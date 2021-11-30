Вашингтон, , 15:41 — REGNUM Американский гольфист Тайгер Вудс рассказал о планах на будущее после автомобильной аварии. Об этом 30 ноября пишет TMZ.

Тайгер Вудс KA Sports Photos

По словам Вудса, он не вернётся к профессиональной карьере гольфиста. «Это печальная реальность. Но это моя реальность. И я это понимаю и принимаю», — говорит спортсмен.

ИА REGNUM напоминает, что 23 февраля 2021 года Тайгер Вудс попал в автомобильную аварию, в результате которой у него диагностировали множество переломов обеих ног. Гольфист признался, что после ДТП он несколько месяцев был прикован к кровати.

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