Рига, , 14:23 — REGNUM Министр обороны Латвии Артис Пабрикс во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что «американские солдаты должны находиться в Латвии на постоянной основе». Об этом 30 ноября сообщает Polskie Radio.

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По словам латвийского министра, такая просьба вызвана «действиями режима Александра Лукашенко на границе с Польшей и Литвой и ввиду наращивания российских войск у границы с Украиной».

Журналисты издания напоминают, что в настоящее время в Латвии находятся военнослужащие НАТО из девяти стран. Однако их дислокация там является временной.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США не считают агрессивными передвижения российских сил у границ с Украиной.