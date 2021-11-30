Москва, , 14:23 — REGNUM Законопроект, упрощающий получение гражданства РФ жителям Белоруссии и Украины, внес в Госдуму член Совфеда Сергей Цеков, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Сергей Цеков Council.gov.ru

Предлагается признавать граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, носителями русского языка без соблюдения условий постоянного проживания данных лиц либо их родственников по прямой восходящей линии на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы Российской Федерации.

«Объективно, что главным основанием при признании носителем русского языка должно быть знание русского языка, а не наличие постоянной регистрации соискателя на российской территории, или родственников, имеющих принадлежность к Российской Федерации», — отмечает сенатор.

Граждане Белоруссии и Украины, в том числе родившиеся после 1991 года, являются российскими соотечественниками и свободно владеют русским языком, однако в силу различных обстоятельств многие из них не имеют возможности представить документы, подтверждающие постоянное проживание на территории российского государства, либо родственную принадлежность к лицам, проживавшим либо проживающим в России, указал парламентарий.

Проектом федерального закона предлагается решение проблемы путем исключения требования о постоянном проживании соискателя гражданства Российской Федерации или его родственников на указанных территориях при подаче заявления о признании носителем русского языка. Исключение также снимет излишнюю нагрузку с соответствующих комиссий МВД России, уверен сенатор.