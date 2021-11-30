Нижний Новгород, , 14:22 — REGNUM Поставляемое в школы Нижнего Новгорода продовольствие теперь будут проходить дополнительную проверку качества в центре стандартизации Нижегородской области. Об этом сообщила заместитель руководителя дирекции по организации питания Елена Корнева, — передаёт пресс-служба мэрии столицы Приволжья.

Питание в начальной школе Yarregion.ru

По её словам, причиной усиления контроля стало массовое отравление учащихся нижегородской гимназии №13, произошедшее в начале учебного года.

Чиновница отметила, что каждая новая партия мясных и рыбных продуктов отныне будет отправляться в государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний, где пройдёт более тщательную апробацию.

«По ее итогам технологи составляют акт, в котором рекомендуют или не рекомендуют тот или иной продукт», — резюмировала замглавы нижегородской дирекции по организации питания.

ИА REGNUM напоминает, что 3 сентября 2021 года в гимназии №13 в Нижнем Новгороде в школьной столовой отравились 24 ученика. Троих из них госпитализировали в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести.

Впоследствии экспертиза установила, что причиной отравления стали золотистый стафилококк и норовирус.