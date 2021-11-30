Пекин, 30 ноября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Силу новых волн пандемии коронавируса и восстановление мировой экономики сложно прогнозировать из-за появления новых штаммов. Об этом премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил 30 ноября по видеосвязи на 26-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.

Russian.news.cn Ли Кэцян

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«Появляются новые штаммы. Очень трудно предположить, какой будет ещё более серьёзная атака со стороны вируса», — сказал Ли Кэцян.

Он отметил, что мировая экономика продолжает вяло восстанавливаться. При этом факторы непредсказуемости мировой ситуации только нарастают.

Премьер Госсовета КНР заявил, что китайская сторона готова вместе с российскими партнёрами бороться с распространением COVID-19, обеспечивать устойчивость глобальных производственных цепочек, укреплять развитие и помогать восстановлению мировой экономики.

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