Москва, 30 ноября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Утверждения Североатлантического альянса (НАТО) о том, что его присутствие якобы способствует региональной безопасности, является иллюзией. Об этом 30 ноября говорится в заявлении с контраргументацией к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса», размещенном на сайте министерства иностранных дел России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Это иллюзия. Стоит вспомнить последствия натовских бомбардировок Югославии, разрушение государственности Ливии. Последний пример — Афганистан. 20-летнее присутствие натовских контингентов в ИРА, а затем их поспешное «бегство» не достигли ни одной из запланированных целей. Ситуация только ухудшилась», — говорится в заявлении по поводу заявлений альянса о том, что присутствие НАТО «способствует укреплению» региональной безопасности.

Также в нем указывается, что в настоящее время альянс вновь пытается выйти за границы традиционной зоны ответственности и распространить свое видение мироустройства на новые регионы, подтягивая для реализации этих целей партнеров всегда предлагая «дружить против кого-то».

Помимо того, добавляется, что новая волна экспансии интересов НАТО в азиатско-тихоокеанский регион носит откровенно конфронтационный характер и альянс делает попытки превратить указанный регион «из пространства сотрудничества в зону активной геополитической конкуренции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что усилия по недопущению использования киберпространства и космоса в военных целях подрывает объявление их Североатлантическим альянсом (НАТО) «операционными средами».