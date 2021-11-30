Москва, 30 ноября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Аккаунт «Молодой гвардии Единой России» в соцсети Instagram заблокирован, в организации это связывают с критикой латвийского сейма за запрет георгиевских лент. Об этом сообщили 30 ноября в пресс-службе МГЕР.

Дарья Драй ИА REGNUM «Единая Россия» и «Молодая Гвардия»

И.о. председателя координационного совета МГЕР Антон Демидов рассказал, что аккаунт организации подвергся атаке после протеста, вызванного решением Сейма Латвии запретить на публичных мероприятиях георгиевские ленты.

«Сейчас мы разбираемся в ситуации, работаем со службой поддержки соцсети и добиваемся скорейшего возвращения аккаунта», — сказал Демидов.

Ранее страницы организации в социальных сетях уже подвергались информационным атакам. Заблокированная страница действует с 2014 года, на неё подписаны более 65 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Латвии ввели окончательный запрет на использование георгиевских лент как на развлекательных и праздничных мероприятиях, так и в ходе собраний, шествий и пикетов.

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