Москва, , 14:17 — REGNUM Борьба с выбросами углерода превратилась в навязчивую идею, в которую очень настойчиво пытаются втянуть Россию, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

«Зелёная» энергетика. Солнечные батареи GEOSOL Gesellschaft für Solaranergie mbH

«Здесь намного больше политики и угроз экономическому могуществу России, нежели экономического смысла,

Авторитетным аналитикам и инвестиционным компаниям можно сколько угодно работать над исследованиями вопроса, однако вряд ли в ближайшие годы полученные прогнозы будут верными. Пока же любые выводы и оценки цены вопроса выглядят шокирующими и пугающими.

Если инфляцию в России не возьмут в ежовые рукавицы, то рост цен на электричество в размере 28% мы сможем увидеть через три-четыре года, а не к 2050 году.

Важно, что сегодня у России уже есть стратегия развития и глубокое понимание углеводородной нейтральности.

Участники рынка сегодня поддерживают эффективный диалог с международным сообществом, выделяют значительные средства бюджета в рамках зеленого финансирования.

В России важен баланс в реализации всех энергетических проектов. Как показала жизнь, в безветренную погоду без атомной энергетики, нефти и газа наступает кризис.

Без ядерной энергетики вряд ли зеленая экономика будет самодостаточной. У России остаются сегодня есть явные преимущества на мировом энергетическом рынке», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на электроэнергию в России вырастут на 28% из-за борьбы с выбросами углерода. Для сокращение выбросов на 60% к 2050 году потребуется 102,7 трлн руб.

Читайте также: Электроэнергия в России может подорожать на 28%