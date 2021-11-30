Москва, 30 ноября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Планы производителей авиационных двигателей зависят от планов финалистов-поставщиков воздушных судов, заявили ИА REGNUM в пресс-службе Минпромторга РФ в ответ на вопрос о причинах сокращения производства российских авиадвигателей. В частности, на сайте Министерства промышленности и торговли РФ сообщается, что их производство снизится с 911 в 2020 году до 891 в 2025 году.

Макет российского авиадвигателя ПД-14, который планируется устанавливать на перспективный среднемагистральный авиалайнер МС-21

В ведомстве отметили, что при корректировке госпрограммы «Развитие авиационной промышленности» данные по количеству планируемых к поставке авиационных двигателей на 2020 год и на 2025 год уточнены. Эта работа выполняется Минпромторгом России в рамках подготовки новой редакции госпрограммы на период до 2030 года.

Таким образом, получается, что сокращение производства авиадвигателей связано с сокращением планов «финалистов-поставщиков воздушных судов», то есть производства самолетов.