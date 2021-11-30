Чебоксары, 30 ноября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. По Чувашии прокатилась очередная волна «минирования». Сегодня, 30 ноября, эвакуация проводилась в чебоксарских школах, сообщает республиканское министерство образования и молодёжной политики.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

По данным ведомства, в ближайшие учреждения эвакуированы педагоги и ученики шести чебоксарских школ, также вызваны службы быстрого реагирования. Причиной стали сообщения, поступившие в правоохранительные органы.

Чиновники сообщают, что школы обследованы «гвардейцами» и полицией, «подозрительных предметов не обнаружено».

«После этого дети благополучно вернулись в учебные заведения», — говорят в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по регионам прокатилась очередная волна «минирования». 29 ноября эвакуация прошла в здании правительства Ульяновской области и двух школ в амурском Благовещенске. Сообщения о якобы заложенных бомбах оказались ложными.