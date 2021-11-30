Туруханский район, Красноярский край, 30 ноября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Туруханском районе Красноярского края нашли два снегохода пропавших ранее поисковиков. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

(сс) TREKANDCO Снегоход

Вечером 28 ноября четверо жителей города Игарка, находясь в 40 км от населённого пункта перестали выходить на связь. Ночью 29 ноября группа добровольцев в составе шести человек на снегоходах выехали на снегоходах на поиски.

«При возвращении по реке Енисей в город Игарка двое волонтеров 20-ти и 35-ти лет отъехали от берега к руслу реки Енисей, где на снегоходах провалились в полынью», — отметили в управлении.

30 ноября спасатели обнаружили следы, ведущие к полынье. Сами снегоходы были обнаружены на глубине 5−15 метров на дне реки, которые предположительно принадлежат поисковикам.

Добавим, что по факту исчезновения шести человек — четырёх 28 ноября и двоих поисковиков 29 ноября организована процессуальная проверка.