Подгорица, 30 ноября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Общий объем внешней торговли Черногории за первые десять месяцев, по предварительным данным статистического ведомства Monstat, составил 2,38 миллиарда евро, что на 16,8 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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Monstat сообщил, что экспортированные товары стоили 339,4 миллиона евро, что на 18,4 процента больше, чем за аналогичный период. Импорт вырос на 16,6% до 2,04 млрд евро.

«Покрытие импорта экспортом составило 16,6 процента, что выше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда он составлял 16,4 процента», — говорится в сообщении.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по экспорту были Сербия — 86,9 млн евро, Швейцария — 29,1 млн евро и Босния и Герцеговина — 25,8 млн евро.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по импорту были Сербия — 413,2 миллиона, Китай — 200,3 миллиона и Германия — 188,1 миллиона.