В Южной Осетии выявили ещё 18 случаев заражения коронавирусом
Цхинвал, 30 ноября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 169 тестов на коронавирус, из которых 18 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 30 ноября сообщила агентству «Рес».
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»
"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1196 человек, 150 жителей республики сняты с учёта медиков за сутки», — сказала чиновница.
За время пандемии в республике выявили 9850 носителей SARS-CoV-2, из них более 8,6 выздоровели. Всего, по последним данным, в республике зафиксировали 177 случаев смерти пациентов с COVID-19. За прошлые сутки стало известно о двух таких случаях.
Заместитель директора Республиканского многопрофильного центра Зарина Туаева сообщила журналистам, что в «красной зоне», по последним данным, размещены 78 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». За последние сутки выписали из центра пятерых пациентов, поступили туда — десять человек.
Днём ранее в Южной Осетии сообщили, что за сутки в ходе 164 исследований 17 оказались положительными. Выздоровевшими медики в тот день признали 80 человек.