Москва, 30 ноября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Москва опровергает все утверждения НАТО о том, что Россия якобы наращивает свое присутствие на Украине, Крым — неотъемлемая часть РФ. Об этом говорится в заявлении МИД РФ с контраргументацией к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса».

Антон Привальский ИА Красная Весна МИД

«Альянс обвиняет нас в наращивании военного присутствия на Украине, имея в виду Республику Крым, — отметили в МИД. — Напомним, эта территория является частью Российской Федерации, и наши вооруженные силы находятся там на законном основании».

Как сообщало ИА REGNUM, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.

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