Ставрополь, , 14:21 — REGNUM В Ставропольском крае новый 2022 год будут встречать без большой главной ёлки на центральной площади краевой столицы. В администрации города сообщили, что намерены поставить вместо неё 34 маленьких дерева. Причиной стала приостановка процедуры госзакупки большой ели для города Ставрополя.

Новогодняя ёлка Andy One

«Ранее планировалось, что центральную площадь краевой столицы украсит в этом году новая 35-метровая светодиодная ель под шатром. В связи с приостановкой аукциона было принято решение перенести закупку на следующий год. <…> Но город не останется без елки. Глава Ставрополя Иван Ульянченко дал поручение приступить к монтажу уже полюбившейся большой «семьи» из 34 елок. Мини-лес украсит площадь Ленина уже к середине декабря», — говорится в сообщении администрации, опубликованном на официальном сайте.

Кроме того, площадь будет украшена фигурами Деда Мороза и Снегурочки и всевозможной сказочной живности, в центре города будет установлена светодиодная композиция «Шары».

Однако в администрации не порадовали новостями о предстоящих народных гуляниях. Их, скорее всего, не будет. Причина та же, что и в год назад — пандемия коронавируса.

«С большой вероятностью в связи с эпидобстановкой в предстоящие новогодние праздники массовых гуляний не будет. Однако горожане заслуживают настоящей волшебной атмосферы Нового года. Поэтому Ставрополь заблистает своим торжественным убранством, создавая праздничное настроение жителям и гостям краевой столицы», — сообщили в руководстве города.

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