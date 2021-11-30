Ставрополь,
30 ноября 2021, 14:21 — REGNUM В Ставропольском крае новый 2022 год будут встречать без большой главной ёлки на центральной площади краевой столицы. В администрации города сообщили, что намерены поставить вместо неё 34 маленьких дерева. Причиной стала приостановка процедуры госзакупки большой ели для города Ставрополя.
«Ранее планировалось, что центральную площадь краевой столицы украсит в этом году новая 35-метровая светодиодная ель под шатром. В связи с приостановкой аукциона было принято решение перенести закупку на следующий год. <…> Но город не останется без елки. Глава Ставрополя Иван Ульянченко дал поручение приступить к монтажу уже полюбившейся большой «семьи» из 34 елок. Мини-лес украсит площадь Ленина уже к середине декабря», — говорится в сообщении администрации, опубликованном на официальном сайте.
Кроме того, площадь будет украшена фигурами Деда Мороза и Снегурочки и всевозможной сказочной живности, в центре города будет установлена светодиодная композиция «Шары».
Однако в администрации не порадовали новостями о предстоящих народных гуляниях. Их, скорее всего, не будет. Причина та же, что и в год назад — пандемия коронавируса.
«С большой вероятностью в связи с эпидобстановкой в предстоящие новогодние праздники массовых гуляний не будет. Однако горожане заслуживают настоящей волшебной атмосферы Нового года. Поэтому Ставрополь заблистает своим торжественным убранством, создавая праздничное настроение жителям и гостям краевой столицы», — сообщили в руководстве города.
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