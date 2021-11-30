Талас, Киргизия, 30 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В Кара-Бууринском районе Таласской области сегодня, 30 ноября, митингуют местные жители, недовольные результатами выборов в законодательное собрание Киргизии.

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Участие в акции протеста принимают свыше 200 человек, которые требуют отстранить от выборов кандидата в депутаты Дастана Джумабекова — бывшего спикера республиканского парламента.

Митингующие заявили о том, что отказываются признать результаты голосования, и обвинили экс-спикера в массовом подкупе избирателей и использовании административного ресурса.

ИА REGNUM напоминает, что согласно предварительным итогам выборов в парламент Киргизии, депутатские мандаты получат представители шести провластных партий: «Ата Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Альянс», «Бутун Кыргызстан» и «Ыйман Нуру». В центризбиркоме утверждают, что только этим политическим блокам удалось преодолеть пятипроцентный барьер.

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