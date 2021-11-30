Страсбург, Франция, 30 ноября 2021, 14:12 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) официально признал акт вандализма, совершенный в отношении памятника «Герои освобождения» у здания Болгарской социалистической партии в 2013-м году, «гражданским самовыражением» и потребовал от Софии выплатить обвиненным в хулиганских действиях лицам материальную компенсацию. Об этом 30 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

Центральный вход Европейского суда по правам человека
Центральный вход Европейского суда по правам человека
Echr.coe.int

Согласно официальной информации, в ночь на 7 ноября 2013-го года представители болгарских националистических движений Асен Генов и Цветелина Сербинская раскрасили указанную скульптурную композицию розовой краской, а на постаменте сделали оскорбительную для болгарских социалистов надпись. В 2015-м году А. Генов и Ц. Сербинская были признаны виновными в вандализме и хулиганстве, они отделались незначительными штрафами.

Согласно вынесенному ЕСПЧ 29 ноября нынешнего года новому решению, международное правосудие посчитало действия упомянутых лиц «правомерными».

»Эти люди раскрасили памятник в знак политического протеста, — отмечено в судебном документе. — Соответственно, речь в данном случае может идти исключительно о гражданском самовыражении». Суд обязал официальную Софию выплатить Генову и Сербинской денежную компенсацию в размере 4000 евро каждому, а также оплатить судебные издержки за рассмотрение апелляции в Страсбурге.

Решение ЕСПЧ вызвало недоумение как представителей правительства Болгарии, так и ряда болгарских общественных деятелей.