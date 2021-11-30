Страсбург, Франция, 30 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) официально признал акт вандализма, совершенный в отношении памятника «Герои освобождения» у здания Болгарской социалистической партии в 2013-м году, «гражданским самовыражением» и потребовал от Софии выплатить обвиненным в хулиганских действиях лицам материальную компенсацию. Об этом 30 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

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Согласно официальной информации, в ночь на 7 ноября 2013-го года представители болгарских националистических движений Асен Генов и Цветелина Сербинская раскрасили указанную скульптурную композицию розовой краской, а на постаменте сделали оскорбительную для болгарских социалистов надпись. В 2015-м году А. Генов и Ц. Сербинская были признаны виновными в вандализме и хулиганстве, они отделались незначительными штрафами.

Согласно вынесенному ЕСПЧ 29 ноября нынешнего года новому решению, международное правосудие посчитало действия упомянутых лиц «правомерными».

»Эти люди раскрасили памятник в знак политического протеста, — отмечено в судебном документе. — Соответственно, речь в данном случае может идти исключительно о гражданском самовыражении». Суд обязал официальную Софию выплатить Генову и Сербинской денежную компенсацию в размере 4000 евро каждому, а также оплатить судебные издержки за рассмотрение апелляции в Страсбурге.

Решение ЕСПЧ вызвало недоумение как представителей правительства Болгарии, так и ряда болгарских общественных деятелей.