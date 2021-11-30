Пешеходные переходы Подмосковья оборудуют направленной подсветкой
Красногорск, 30 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Свыше 400 пешеходных переходов на региональных дорогах Подмосковья оборудовали направленной подсветкой. Об этом 30 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.
Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения. Специальная подсветка предназначена для привлечения внимания водителей к нерегулируемым переходам, отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
«Она монтируется на Г-образных опорах в местах, где по техническим причинам невозможно строительство линии освещения и позволяет значительно улучшить видимость. В первую очередь работы выполнены на переходах вблизи социально-значимых объектов, в том числе детских образовательных учреждений, и на потенциально опасных участках, где есть риск наезда на пешеходов», — сказал Гержик.