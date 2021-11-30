Красногорск, 30 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Свыше 400 пешеходных переходов на региональных дорогах Подмосковья оборудовали направленной подсветкой. Об этом 30 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

Фото управления городского хозяйства Калуги В Калуге появился первый проекционный пешеходный переход

Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения. Специальная подсветка предназначена для привлечения внимания водителей к нерегулируемым переходам, отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Она монтируется на Г-образных опорах в местах, где по техническим причинам невозможно строительство линии освещения и позволяет значительно улучшить видимость. В первую очередь работы выполнены на переходах вблизи социально-значимых объектов, в том числе детских образовательных учреждений, и на потенциально опасных участках, где есть риск наезда на пешеходов», — сказал Гержик.