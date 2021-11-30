Кострома, 30 ноября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Лучше всего поручение главного санитарного врача Костромской области Александра Кокоулина об обязательных прививках против COVID-19 выполнили учителя, медики, госслужащие и социальные работники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Олег Богатырёв Вакцина

Напомним, первый приказ об обязательной вакцинации сотрудников ряда сфер в Костромской области был подписан в июле 2021 года. Он предполагал прививки для 60% работников. Позднее, в октябре ценз был повышен до 80%.

На данный момент постановление санврача выполнено на 90%. Прививки сделали 91 тысяча 600 костромичей, подпадающих под действие документа. Наиболее высокий процент вакцинации — 88% от общего числа отмечен среди социальных работников и служащих государственных учреждений. В том числе прививки от коронавируса сделали 98% сотрудников администрации Костромской области, включая обслуживающий персонал.

Процесс вакцинации завершили 85,6% врачей, среднего и младшего персонала государственных и частных медучреждений и 81,3% работников образовательных организаций. Пояснить, в каких организациях процент привитых оказался ниже всего, Роспотребнадзор затруднился.