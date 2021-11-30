Париж, , 15:40 — REGNUM Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Пользователи Сети 30 ноября активно обсуждают эту новость.

Месси Uefa.com

Комментаторы считают решение издания France Football «несправедливым». Большинство отметило, что обладателем «Золотого мяча» в 2021 году должен был стать Роберт Левандовски, нападающий немецкого клуба «Бавария» и капитан национальной сборной Польши.

«Позop France Football. Весь адекватный футбольный мир понимает что Левандовски — истинный обладатель ЗМ-21», — считает пользователь «ВКонтакте» с ником «Альтаир Лайк».

«Кто убил France Football?» — спрашивает пользователь «ВКонтакте» Виктор Бовыкин.

«Ору, это просто самый позорный золотой мяч за последнее 10-летие», — пишет пользователь «ВКонтакте» Мурад Керимов.

https://twitter.com/EtoVolodka/status/1465426608249053184

https://twitter.com/Lokonews_online/status/1465526165922275328

Как ранее сообщало ИА REGNUM, церемония награждения лучших футболистов 2021 года прошла в Париже (Франция). По её итогам второе место занял Роберт Левандовски, а третье место — итальянец Жоржиньо из английского клуба «Челси».

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