Москва, 30 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Начало серийных поставок для местных авиалиний лёгких многоцелевых самолетов (ЛМС) «Байкал», рассчитанных на девять пассажиров, запланировано на 2023 год. Об этом ИА REGNUM 30 ноября заявили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

ЛМС «Байкал» создается с 2019 года. В апреле 2021 года на испытания был принят опытный образец, а в конце 2021 года ожидается начало его лётных испытаний. Получение сертификата намечено на конец 2022 года.

На сайте Минпромторга РФ в разделе «План министерства, количество поставленных вновь созданных воздушных судов малой авиации (самолетов)» сообщается, что ежегодно до 2025 года запланировано производство семи самолётов малой авиации, что значительно отстаёт от темпов списания устаревшей авиатехники.

В пресс-службе отметили, что это показатель лишь одного из механизмов поддержки строительства воздушных судов малой авиации — государственной программы, и говорить в целом об отрасли на его основании нельзя. Но фактов, что самолетов малой авиации будет производиться больше, в Минпромторге не привели.

Пресс-служба проинформировала, что госпрограммой предусматривается субсидирование части затрат на сертификацию воздушных судов для местных и региональных воздушных линий, а также затрат на подготовку и сертификацию производства таких воздушных судов.