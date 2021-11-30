Лондон, 30 ноября 2021, 14:07 — REGNUM Разработчики из студии Rare анонсировали новый контент для приключенческой игры Sea of Thieves. Об этом 30 ноября пишет издание PC Gamer.
Главным нововведением будущего обновления станет возможность закапывать свои сокровища и создавать карту с указанием их местонахождения. Этой картой геймеры смогут делиться со своими друзьями.
Напомним, что Sea of Thieves — это игра, посвящённая пиратским приключениям. В неё можно играть как в одиночку, так и в многопользовательском режиме.
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