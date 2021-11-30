Лондон, 30 ноября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Разработчики из студии Rare анонсировали новый контент для приключенческой игры Sea of Thieves. Об этом 30 ноября пишет издание PC Gamer.

Цитата из к/ф «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». Реж. Гор Вербински. 2003. США Капитан Барбосса

Главным нововведением будущего обновления станет возможность закапывать свои сокровища и создавать карту с указанием их местонахождения. Этой картой геймеры смогут делиться со своими друзьями.

Напомним, что Sea of Thieves — это игра, посвящённая пиратским приключениям. В неё можно играть как в одиночку, так и в многопользовательском режиме.