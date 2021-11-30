Бухарест, , 14:07 — REGNUM Приведенное к присяге новое правительство Румынии не намерено реализовывать программу тотального повышения налогообложения в отношении юридических и физических лиц. Об этом 30 ноября заявил румынский министр финансов Адриан Качу, передает бухарестское издание «Digi24».

Румыния PavelD

»В данный момент для «закручивания гаек» в фискальной сфере нет никаких предпосылок, — констатировал, в частности, он. — Официальный Бухарест в состоянии пересмотреть основные пункты бюджета и найти средства для наполнения казны за счет увеличения производства или привлечения иностранных средств».

В то же время, по словам Качу, румынское государство ужесточит ответственность за неуплату налогов и сокрытие прибыли.

«Подобные жесткие меры позволят нам добиться финансового процветания страны», — сказал министр.

Напомним, нынешнее румынское правительство во главе с премьером Николае Чукэ было окончательно сформировано 25 ноября нынешнего года. Основной программы нового кабмина являются повышение пенсий и социальных выплат, а также увеличение числа рабочих мест.