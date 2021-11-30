Москва, , 14:04 — REGNUM Рассмотрение иска, предъявленного Генеральной прокуратурой РФ к автодилеру «Рольф» и основателю компании Сергею Петрову на сумму 12,85 млн рублей, в Химкинском суде Московской области начнётся 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Суд

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«Мы изучаем основания для предъявления прокуратурой иска к АО «Рольф». Дилерские центры «Рольф» продолжают работу в штатном режиме», — уточнили в беседе с «Интерфаксом» в пресс-службе.

Напомним, на днях служба судебных приставов произвела техническую блокировку средств на одном из счетов компании «Рольф» в рамках расследования уголовного дела, начатого в 2019 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в отношении основателя «Рольфа» Сергея Петрова было возбуждено уголовное дело о незаконном выводе средств из России. Речь идёт о 4 млрд рублей. Позднее он был объявлен в международный розыск. Находясь за рубежом, Петров заявил, что он не собирается возвращаться в Российскую Федерацию, где ему собираются «пришить» дело.

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