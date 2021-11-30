Тюмень, , 14:02 — REGNUM Тюменский детский сад выплатит 80 тыс. рублей за травму ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Детский сад Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

Инцидент произошел 2 июня 2021 года в детском саду №10 города Ялуторовска. Дети играли на территории детсада. Семилетний мальчик забежал за веранду и упал. При этом его нога оказалась под забором из металлосайдинга. Вынимая ногу, мальчик порезал ахиллово сухожилие, получив травму средней тяжести.

Мать пострадавшего обратилась в прокуратуру. Судом было рассмотрено дело о взыскании с детского сада в пользу пострадавшего ребёнка 80 тыс. рублей в счёт возмещения морального вреда. Иск удовлетворён полностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми полиция проводит проверку по факту прогулки воспитанника детского сада без обуви при минусовой температуре воздуха.

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