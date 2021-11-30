Париж, , 14:00 — REGNUM В конце минувшей недели, 26 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги подписали Квиринальский договор, согласно которому двустороннее сотрудничество стран по широкому кругу вопросов станет шире и глубже. Помимо общих внешнеполитических деклараций документ касается взаимодействия силовых ведомств государств и представляет новый взгляд на будущее Евросоюза.

Подписание Квиринальского договора Twitter президента Франции Эммануэля Макрона

Отныне армии Франции и Италии будут совместно отстаивать совпадающие стратегические интересы, а оборонные предприятия стран в рамках партнёрства начнут работу над «двусторонними и многосторонними проектами». Эксперты полагают, что с заключением договора центр силы Европы переместится на юг.

Как отметили в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ, политика южных европейских стран в отношении России всегда отличалась позитивом, в противовес северным соседям, а значит усиление влияния Рима и Парижа в Европе будет определённо выгодным для Москвы. Нельзя исключать, что франко-итальянский альянс обсуждался и во время недавнего телефонного разговора между итальянским премьер-министром и президентом России Владимиром Путиным.

Политика нового объединения будет напрямую касаться бассейнов Средиземного и Черного морей, а этот регион чрезвычайно важен для РФ. Уже некоторое время там активно ведут провокационную деятельность атлантические силы в лице США и Британии, пишет РУССТРАТ.

Крайнюю озабоченность этим вопросом 18 ноября выразил и Владимир Путин во время заседания в МИД России. По словам президента, пролёт американских стратегических бомбардировщиков на расстоянии 20 километров от госграницы РФ является возмутительным фактом, и Россия добьётся серьезных долгосрочных гарантий обеспечения своей безопасности.

Если новому франко-итальянскому альянсу удастся выдержать проверку временем, европейские партнёры в сотрудничестве с Москвой смогут выработать новую архитектуру безопасности в Европе, считают эксперты РУССТРАТ.