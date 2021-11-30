Кишинёв, , 13:59 — REGNUM Правительство Молдавии ведёт «антигуманную, антисоциальную» политику, которая вынуждает население республики уезжать за границу. Об этом заявили депутаты парламента страны от Блока коммунистов и социалистов (БКиС) 30 ноября на брифинге.

Парламент Молдавии Serhiodudnic

Депутат от БКиС Алла Дарованная отреагировала на заявление министра труда и соцзащиты Марчела Спатаря. Он заявил, что в Молдавии слишком длинный декретный отпуск, который «пагубно влияет на женщин».

«Таким образом мы видим два параллельных мира: мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, — с одной стороны, и с другой — министерство, которое должно быть социальным, но на самом деле оно антисоциальное», — сказала Дарованная.

Другой депутат от БКиС Владимир Односталко отметил, что на выборах ставшая правящей пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (ПДС) не предупреждала, что готовит населению повышение цен, рост тарифов, увеличение пенсионного возраста и сокращение отпуска по уходу за ребенком. Политик также указал на то, что подобное случается каждый раз при победе политсил, обещающих «евроинтеграцию».

"То, что происходит сегодня, — это разрушение, нашу страну превращают в территорию — без нации, стариков, детей», — сказал Односталко.

Напомним в Молдавии в 2016 году, выполняя требования Международного валютного фонда, повысили до 63 лет. В декабре 2020 года тогдашний президент республики, председатель Партии социалистов Игорь Додон перед истечением президентских полномочий снизил пенсионный возраст для мужчин до 62 лет, а для женщин — до 57 лет. В октябре 2022 года ПДС внесла на рассмотрение в парламент повышение пенсионного возраста до 63 лет для всех.

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