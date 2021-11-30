Белград, 30 ноября 2021, 15:06 — REGNUM Слова российского общественного деятеля, председателя фонда «Наследие» Леонида Решетникова о том, что все критики режима президента Сербии Александра Вучича «находятся на западной стороне», вызывают недоумение. Такое мнение высказал ИА REGNUM сербский историк литературы, профессор филологического факультета Университета в Белграде Мило Ломпар по поводу интервью, которое Решетников 21 ноября дал белградской газете «Политика».

Леонид Решетников
Леонид Решетников
Kremlin.ru

"Меня как одного из самых первых критиков правящего режима пригласили принять участие в презентации книги Леонида Решетникова в Белграде. Я не заметил, чтобы мне это обеспечило какие-то преференции как у западников, так и у властей. Наоборот. Мне только остается удивляться тому, как один генерал мог проявить такую неосторожность и разрешить, чтобы о его книге говорил человек, который стоит «на западной стороне» (на стороне ЦРУ?). Если представители России ведут себя так неосторожно, Западу и не нужна другая помощь в Белграде», — отметил Мило Ломпар.

Напомним, что ранее Решетников в интервью белградской газете «Политика» заявил о том, что для него сербские оппозиционеры — это прежде всего люди прозападных взглядов. «Меня это не устраивает», — сказал он.