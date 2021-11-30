Белград, 30 ноября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Слова российского общественного деятеля, председателя фонда «Наследие» Леонида Решетникова о том, что все критики режима президента Сербии Александра Вучича «находятся на западной стороне», вызывают недоумение. Такое мнение высказал ИА REGNUM сербский историк литературы, профессор филологического факультета Университета в Белграде Мило Ломпар по поводу интервью, которое Решетников 21 ноября дал белградской газете «Политика».

Kremlin.ru Леонид Решетников

"Меня как одного из самых первых критиков правящего режима пригласили принять участие в презентации книги Леонида Решетникова в Белграде. Я не заметил, чтобы мне это обеспечило какие-то преференции как у западников, так и у властей. Наоборот. Мне только остается удивляться тому, как один генерал мог проявить такую неосторожность и разрешить, чтобы о его книге говорил человек, который стоит «на западной стороне» (на стороне ЦРУ?). Если представители России ведут себя так неосторожно, Западу и не нужна другая помощь в Белграде», — отметил Мило Ломпар.

Напомним, что ранее Решетников в интервью белградской газете «Политика» заявил о том, что для него сербские оппозиционеры — это прежде всего люди прозападных взглядов. «Меня это не устраивает», — сказал он.