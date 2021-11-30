Вашингтон, 30 ноября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Министерство обороны США продолжит выполнение своих обязательств по сохранению «ядерного зонтика» над Южной Кореей для сдерживания угроз со стороны КНДР. Об этом заявила 29 ноября на брифинге исполняющая обязанности помощника заместителя министра обороны США по политическим вопросам Мара Карлин.

Muycomputer.com Штаб-квартира Министерства обороны США,

В ходе встречи с журналистами она подчеркнула важность обеспечения расширенного сдерживания для союзников Вашингтона, отметив, что в этом вопросе нет никаких изменений.

Представительница оборонного ведомства США напомнила, что на этой неделе глава Пентагона Ллойд Остин примет участие в 53-м ежегодном консультативной встрече по вопросам безопасности между Сеулом и Вашингтоном, на которой будет обсуждаться широкий круг вопросов, касающихся функционирования военного альянса двух стран.

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