Фостер-сити, США, , 13:57 — REGNUM Sledgehammer Games удалила режим Champion Hill из игры Call of Duty: Vanguard на консолях Xbox Series X/S. Об этом 30 ноября сообщает портал VGC.

Героиня Call of Duty Vanguard Скриншот с YouTube

Отмечается, что режим был удалён из-за многочисленных сбоев в работе игры. Разработчики пообещали разобраться в проблеме.

Добавим, что Call of Duty: Vanguard — это шутер с видом от первого лица с сюжетным и многопользовательским игровыми режимами. Его релиз состоялся 5 ноября 2021 года.

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