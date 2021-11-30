Фостер-сити, США, 30 ноября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Sledgehammer Games удалила режим Champion Hill из игры Call of Duty: Vanguard на консолях Xbox Series X/S. Об этом 30 ноября сообщает портал VGC.

Скриншот с YouTube Героиня Call of Duty Vanguard

Отмечается, что режим был удалён из-за многочисленных сбоев в работе игры. Разработчики пообещали разобраться в проблеме.

Добавим, что Call of Duty: Vanguard — это шутер с видом от первого лица с сюжетным и многопользовательским игровыми режимами. Его релиз состоялся 5 ноября 2021 года.