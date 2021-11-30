Василий Иванов,
30 ноября 2021, 15:08 — REGNUM На Красной площади в Москве открылась традиционная новогодняя ГУМ-ярмарка. На ярмарке можно купить подарки и попробовать вкусные угощения.
ГУМ-ярмарка на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Помимо новогодних подарков: елочных игрушек ручной работы, декорированных валенок, вязаных варежек, оренбургских и павлопосадских платков, ярмарка предлагает попробовать угощения со всего света. В нарядных шале продаются пряный горячий глинтвейн, ароматный сбитень, русские блины, жареные колбаски по-баварски, венские вафли, тульские пряники и жареные каштаны. Ярмарка будет работать до 13 марта 2022 года.
ГУМ-ярмарка на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
ГУМ-ярмарка на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
ГУМ-ярмарка на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
ГУМ-ярмарка на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
ГУМ-ярмарка на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
ГУМ-ярмарка на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
ГУМ-ярмарка на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Для детей установили многочисленные аттракционы. ГУМ-ярмарка на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
ГУМ-ярмарка на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Палатка с жареными каштанами. ГУМ-ярмарка на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
ГУМ-ярмарка на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
ГУМ-ярмарка на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
ГУМ-ярмарка на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Раздув самовара. ГУМ-ярмарка на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Также в этом году возвращается фестиваль «Путешествие в Рождество», который был отменён в прошлом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в городе.
ГУМ-ярмарка на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
ГУМ-ярмарка на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
ГУМ-ярмарка на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
ГУМ-ярмарка на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
ГУМ-ярмарка на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
ГУМ-ярмарка на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
ГУМ-ярмарка на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Время работы ярмарки:
понедельник — четверг: 11:00—22:00;
пятница: 11:00—23:00;
суббота, воскресенье и праздники: 10:00—23:00.