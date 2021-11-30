Сыктывкар, 30 ноября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба предложил учитывать наличие антител к коронавирусу при допуске к работе.

Rkomi.ru Владимир Уйба сдает кровь

«Очень много вопросов поступает от граждан, которые работают в декретированных профессиях и не хотят прививаться. Но хочу сказать, что, если вы выбрали такую профессию, вы обязаны регулярно проходить медосмотры и необходимые прививки. Я предлагаю ввести меру допуска к работе по наличию антител. На федеральном уровне эта мера пока не поддерживается, но я считаю, что на время действия иммунитета, подтвержденного антителами, человек не является опасным. Это может быть нормой послабления, других мер в соответствии с федеральным законом нет», — заявил Уйба во время «прямой линии».

Как сообщало ИА REGNUM, уральцам предложили выдавать QR-коды при наличии антител к коронавирусу.