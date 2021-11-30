Москва, , 13:49 — REGNUM Перспектива глобального изменения экономического уклада, связанная с переходом ведущих мировых держав к производственным системам без углеродного следа, ставит Россию перед необходимостью масштабной трансформации имеющихся в наличии производительных сил, заявил корреспонденту ИА REGNUMпреподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Выбросы Ecocollaps

«Парадокс заключается в том, что мы, совместно с другими членами картельного соглашения ОПЕК+, сами же укорачиваем век господства «черного золота», как основного энергоносителя.

Ограничивая предложение и, тем самым, поддерживая высокие цены на нефть, страны-производители стимулируют ускоренную разработку низкоуглеродных технологий. Разумеется, процесс растянется на десятилетия.

Однако, чтобы через 30−40 лет не оказаться, в очередной раз, на периферии мировой хозяйственной системы, высшее руководство нашего государства, уже сейчас проявляет озабоченность проблемой углеродного выброса в атмосферу.

Разумеется, нам, как стране, располагающей громадными запасами карбоносодержащего сырья, совершенно нецелесообразно осуществлять полномасштабный отказ от тех источников энергии, которые дарованы природой.

Более того, система производственных отношений, основанных на частной собственности, отнюдь не располагает к полномасштабной перестройке уже существующих крупных производств.

В то же время, отечественные сырьевые корпорации давно уже носят транснациональный характер, что требует их соответствия меняющейся мировой хозяйственной структуре. Это с необходимостью требует дополнительных финансовых вложений в разработку и совершенствованию систем, снижающих вредные выбросы.

Независимо от методики расчета затрат для достижения углеродной нейтральности, очевидно, что деньги уйдут немалые, что требует системного подхода к решению проблемы, с привлечением государственного финансирования и широкомасштабной программы создания различных преференций для частных предприятий, осуществляющих антикарбоновые мероприятия.

Разумеется, все дополнительные расходы войдут в калькуляцию производственных затрат, что будет транслировано в конечную стоимость электроэнергии. Это, помимо того, что ввиду нарастания издержек и низкой эффективности выработки электроэнергии в нашей стране, цены на нее и так постоянно растут.

Население в меньшей степени страдает от данного проявления «инфляции издержек», ввиду действия системы «перекрестного субсидирования». Однако большая часть предприятий и организаций несут на себе полное бремя роста стоимости энергоносителей, выработки электричества, помимо этого, обеспечивая и прибыли сбытовых организаций.

В рамках, действующей в России системы ценообразования на электроэнергию, полная трансляция дополнительных затрат в конечную цену, может привести к катастрофическим результатам. Небольшой бизнес будет просто не в состоянии оплачивать антикарбоновую реформу, что приведет к массовому закрытию малых и средних предприятий.

В то же время, рост цен на электроэнергию придаст дополнительный импульс инфляционным процессам, превращая галопирующую инфляцию в постоянную составляющую отечественной экономики. Для того чтобы данный сценарий не стал нормой жизни, необходим тотальный институциональный контроль, за формированием цен на электроэнергию.

Постепенное, растянутое во времени (согласно установленным государством нормативам) включение затрат на антикарбоновые мероприятия в себестоимость, увеличит нагрузку на федеральный бюджет (из-за неизбежных компенсационных выплат), но позволит гармонизировать процедуру преобразований в отечественной энергетике.

Сроки конечной окупаемости могут вдвое превысить временные граница непосредственных затрат. С этой точки зрения, борьба с вредными выбросами должна ограничиваться рамками минимальной экономической целесообразности», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России из-за борьбы с выбросами углерода цены на электроэнергию к 2050 году вырастут на 28%. К такому выводу пришли аналитики инвестиционного банка «ВТБ Капитал».

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