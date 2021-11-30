Москва, , 13:48 — REGNUM Увеличение двусторонней торговли между Россией и Китаем является одной из главных задач сотрудничества между странами, сообщил 30 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с коллегой из КНР Ли Кэцяном.

Нефтепровод Россия — Китай Government.ru

Мишустин отметил, что страны вышли на хорошие результаты во взаимной торговле. За первые десять месяцев объём торговли вырос на 31% и составил почти 110 млрд долларов.

«По итогам 12 месяцев рассчитываем выйти на новые рекордные показатели. Главное — в ближайшие три года довести двустороннюю торговлю до 200 млрд долларов, как поручили главы наших государств», — сказал премьер-министр.

Он рассказал о всестороннем сотрудничестве между Россией и Китаем, отдельно выдели сферу энергетики.