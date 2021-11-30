Москва, 30 ноября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Команды из России и СНГ заняли три из четырёх победных мест на киберспортивном турнире Free Fire EMEA. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября сообщают в пресс-службе компании Garena.

Иван Шилов ИА REGNUM Киберспорт

Победителем турнира стала команда Trident Clan, за которую играют спортсмены из России и Казахстана. Член коллектива Абдурасул «NeZa1s» Момынжанов также был признан лучшим игроком соревнования. За победу молодые кибератлеты получили $50 тыс.

Две другие команды из СНГ, NAVI и Silence, заняли третье и четвёртое место.

Напомним, что Free Fire — это популярный многопользовательский шутер для мобильных устройств. Его релиз состоялся в 2017 году.