Москва, , 13:45 — REGNUM Благодаря политике импортозамещения соотношение судов отечественной и иностранной постройки в России в стоимостном выражении в 2020 году составило 75% на 25%. В 2018 году это соотношение составляло 61% на 39%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минпромторга РФ.

Закладка судна в Выборге Vyborgshipyard.ru

Для развития импортозамещения в судостроении министерство применяет балльную систему оценки уровня импортозамещения, рассматривает условия контрактов по строительству судов и объектов морской техники, отдельные виды деятельности делаются возможными исключительно на судах, построенных в РФ. Средний уровень импортозамещения при строительстве российских судов составляет от 40−50%, при строительстве ледоколов — 50−70%, отметили в ведомстве.

В авиационной промышленности запущена программа импортозамещения систем, агрегатов, компонентов и материалов на воздушных судах отечественного производства. Это касается самолета «Сухой-Суперджет» (SSJ100) и самолета МС-21. В декабре 2020 года поднялся в воздух отечественный МС-21 на российских двигателях ПД-14. В настоящее время продолжается работа над улучшением характеристик двигателя ПД-14, повышением его ресурса и надежности для получения сертификата Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).

Как подчеркнули в Минпромторге, наиболее высокие темпы импортозамещения наблюдаются в тяжелом машиностроении (66,9%), автомобильной промышленности (76,9% в денежном выражении и 86,3% в натуральном выражении), машиностроении для пищевой и перерабатывающей промышленности (51%).