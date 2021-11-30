Москва, , 13:43 — REGNUM Бизнесмен, основатель UC Rusal Олег Дерипаска раскритиковал Банк России за повышение ставок, ему возразила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Дискуссия произошла 30 ноября на форуме «Россия зовёт!»

Олег Дерипаска World Economic Forum

По словам Дерипаски, ЦБ постоянно двигает кривую спроса вниз, чтобы таким образом сдвинуть точку равновесия. Вместо этого нужно обеспечить предложение, а оно гарантированно не будет расти при ставках ЦБ, особенно при беспокойстве из-за реальной инфляции.

Дерипаска привёл в пример политику бывшего премьер-министра Виктора Зубкова. Зубков обеспечил предложение, и все «бегали и строили» свинокомплексы. В стране с тех пор нет проблем со свининой.

Бизнесмен высказался за наращивание предложения и вложения денег в логистику, чтобы товары «двигались быстрее».

«Но никто не будет вкладываться, когда стоимость кредита прогнозируется на уровне 10% в начале следующего года», — заявил Дерипаска.

Набиуллина согласилась, что политика должна быть направлена и на рост предложения, отметив, что инструментарий кредитно-денежной политики всё же влияет на спрос. По её словам, важен для расширения производства длинный кредит. Формирование ставок по длинным кредитам зависит не столько от ключевой ставки ЦБ, сколько от ожиданий банков, финансовых рынков, перспективы инфляции.

«Если они видят, что ЦБ не борется с инфляцией, то длинные ставки выше», — сказала Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Набиуллина заявила о продолжении Банком России жёсткого курса денежно-кредитной политики до возвращения инфляции к целевому диапазону в 4%.

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