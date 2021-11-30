Чита, 30 ноября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Чите установлены личности подозреваемых в краже 11 флаконов парфюмерной продукции из бутика одного из торговых центров. Подробности уголовного дела, возбуждённого по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», 30 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю.

Пресс-служба Тюменской таможни Парфюм

Сотрудники уголовного розыска, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили, что в дневное время в бутик заходили двое подозрительных мужчин. В результате оперативно-розыскных мероприятий их личности установлены. Подозреваемые доставлены в отдел полиции, от них получены признательные показания.

Выяснилось, что похищенную парфюмерию злоумышленники выпили. Сумма причиненного предпринимателю ущерба составила девять тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае за 9 месяцев 2021 года от токсического действия алкоголя погибли 132 из 237 пострадавших, это больше, чем за весь 2020 год (124 и 206 соответственно).

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