Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Энтузиаст с ником nucular установил новый мировой рекорд по скоростному прохождению ролевой игры TES V: Skyrim. Об этом 30 ноября пишет портал PCGamesN.

TES V: Skyrim Скриншот с YouTube

Геймеру удалось пройти Skyrim менее чем за 73 минуты без использования каких-либо багов или обманных манёвров. Как оказалось, существенно сократить время прохождения можно на сюжетном задании «Крыса, загнанная в угол» — если совершить преступление и сразу же угодить в тюрьму, персонажу не придётся долгой дорогой возвращаться из канализации.

Добавим, что прошлый мировой рекорд по скоростному прохождению Skyrim также принадлежал nucular — он составлял 1:14:07. Сейчас он составляет 1:12:15.

Читайте ранее в этом сюжете: Стартовало тестирование игры Company of Heroes 3