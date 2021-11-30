Вашингтон, , 15:38 — REGNUM Сериал «Чаки» продлили на второй сезон. Информация об этом появилась 30 ноября в Instagram-аккаунте шоу.

Кукла Цитата из к/ф «Потомство Чаки» реж Дон Манчини. 2004. США

https://www.instagram.com/p/CW4AEs4BHxh/

«Я всегда возвращаюсь», — говорится в подписи к публикации. Премьера второго сезона запланирована на 2022 год.

ИА REGNUM напоминает, что первый эпизод хоррора-сериала «Чаки» вышел 12 октября 2021 года. По сюжету шоу, подросток покупает куклу, которая оказывается монстром и начинает терроризировать весь город.

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