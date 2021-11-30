Ростовская область, 20 мая, 2015, 20:49 — ИА Регнум. Основным должником признан Таганрог

В Ростовской области подчитали, какова задолженность коммунальных организаций за услуги ЖКХ. В общей сумме за ресурсы недоплачено 1 млрд 362 млн рублей. Основной должник — Таганрог. Здесь за год долги увеличились на 175 млн рублей и составляют более 500 млн рублей. Об этом на заседании областного правительства сообщил заместитель губернатора Сергей Трифонов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

Вина в допущении таких долгов лежит на МУП «Управление Водоканал», находящихся в процедуре банкротства МУП «Таганрогэнерго» и МУП «ЖЭУ», а также управляющих компаниях. Неудовлетворительно сработали и сотрудники ООО «Донреко» в шахтерских территориях, где долги за свет превышает 370 млн рублей.

Львиная доля долгов приходится на графу «электроэнергия». Как сообщил Сергей Трифонов, за пользование этим ресурсом коммунальщики должны 693,2 млн рублей. За тепловую энергию недоимка составила 321 млн рублей, за газ — 281 млн рублей, а за воду — 66,9 млн рублей. К слову, долги за голубое топливо в Таганроге чуть не сорвали начало отопительного сезона.

Просроченная свыше двух месяцев задолженность по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 2,9% и превысила 1 млрд рублей.

Добавим, что на сферу ЖКХ за последние пять лет было направлено порядка 30 млрд рублей. В текущем году проверку на знания прошли сотрудники всех управляющих организаций. С заданиями справились около 80%. Более 80 управдомов были отстранены от деятельности, но некоторые все же продолжают незаконно работать. Донской глава Василий Голубев поручил в течение июня принять меры к замене нерадивых управленцев.